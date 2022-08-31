英超︱車路士反負修咸頓　杜曹斥麾下欠硬朗　白禮頓破不敗身兼無緣登頂 (17:17)

史達寧繼上場英超挫李斯特城包辦兩個入球後，此役又於23分鐘為車路士先拔頭籌。惟「藍戰士」是役中後場人腳不整，有尼高路簡迪和列斯占士因傷缺陣之餘，亦有干拿加歷查須停賽。球隊先後於28分鐘及完半場前，被修咸頓的拉維亞及阿當岩士唐建功反超前，終令敵軍以1：2敗走。

車路士領隊杜曹賽後歸咎麾下踢法不夠硬朗外，亦說：「球員只有20至25分鐘的表現並不足夠，他們失去集中精神的能力、失去賽前部署計劃和毫不穩定，令球隊輕易地失去平衡，對手得以為所欲為。這情况曾於早前大敗在列斯聯腳下出現過，我們必須找出解決方法。」據報「藍戰士」勢在轉會窗關閉前簽入李斯特城中堅韋斯利科芬拿。

同日另一仗，阿歷山大米祖域取得效力富咸的第100球下，主場以2：1擊退白禮頓，賽後分別以8分和10分排第6及4位。此外，富咸已接近免費簽入曾效力車路士和阿仙奴的34歲巴西籍翼鋒韋利安。

另外，列斯聯主場以1：1逼和有新星安東尼哥頓開紀錄的愛華頓，並令「拖肥」5輪比賽後仍未開齋，而傳言獲車路士垂青的韋費特沙夏雖為水晶宮建功，卻被客軍賓福特逼和1：1完場。

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