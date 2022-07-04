游泳世青賽︱麥世霆100蛙破港分齡紀錄　闖決賽明爭牌 (16:02)

港隊今次派出麥世霆、何肇倫、何承燁、衛恒恩4名男將，以及張心悅、沈嘉穎和莫思騏3名女將出戰世青泳賽。上月在港九區D1學界泳賽獨取兩金的麥世霆，先在男子100米蛙泳初賽第6組游出1分02.46秒成分組冠軍，同時打破香港15至17歲分齡紀錄，僅比奧地利隊的馬丹路域（Luka Mladenovic）慢0.17秒排總成績次名躋身準決賽。

麥世霆在準決賽延續勇態，以1分02.65秒排小組第2，總成績僅慢首名的馬丹路域0.81秒及塞爾維亞籍泳手斯雲路域（Uros Zivanovic）0.19秒，以第3名闖入決賽。港隊「女飛魚」何詩蓓曾於2013年的世青泳賽，在女子100米及50米自由泳穿金掛銅，若然麥世霆能踏上頒獎台，能為港隊拿下歷來第3面獎牌。

衛恒恩及何承燁在男子400米自由泳初賽各自游出4分05.19秒及4分05.81秒，總成績分列第20及22名，初賽止步。女將方面，張心悅在100米背泳初賽游出1分03.69秒，與慢0.34秒的隊友沈嘉穎分別以總成績第10和12晉級。不過，兩人在準決賽總成績分列第14和16名，無緣決賽。

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