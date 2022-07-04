英超︱曼聯巨額簽安東尼再借門將杜巴夫卡　今夏6新兵斥資達2.07億鎊 (20:15)

網上流傳片段所見，安東尼已飛抵曼徹斯特及現身在曼聯的卡靈頓訓練基地，著名轉會新聞記者羅曼奴稱，這名22歲巴西國腳已完成體測，簽約5年，只待辦妥工作簽證便會正式加盟曼聯。安東尼身高1.74米，為主要用左腳的右翼，他將跟在阿積士的恩師坦夏格及中堅利辛度馬天尼斯故劍重逢，據報其轉會費高達8500萬鎊，將超越隊長哈利馬古尼的8000萬鎊，成紅魔史上第2高轉會費的球員，僅次於保羅普巴於2016年由祖雲達斯來投的8930萬鎊。

至於今季失去正選的紐卡素門將杜巴夫卡，據報將以借用一季形式加盟，設有完季以500萬鎊買斷的條款。紅魔19歲中場小將漢尼拔則落實借至英冠球會伯明翰。《每日電訊報》稱，隨着完成安東尼及杜巴夫卡的轉會，曼聯今夏增兵將宣告結束。

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）去向則仍未明朗。意大利傳媒報道，拿玻里有意借用這名37歲球星，但轉會或涉及這支意甲球隊射手域陀奧森漢。由於這名23歲尼日利亞國腳身價不菲，紅魔巨額簽入安東尼後能否再斥資，同時由哪隊承擔C朗高昂薪金，亦成轉會最大障礙。

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