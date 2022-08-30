日本羽賽｜鄧謝配輕鬆闖次圈　伍家朗再因傷退賽 (18:45)

鄧俊文/謝影雪上周在世界賽8強止步，今日轉戰在大阪舉行的日本羽賽，這對5號種子在混雙首圈面對中華台北隊組合李哲輝/許雅晴，僅花29分鐘便以直落兩局21：19、21：16勝出，晉級次圈將對上東道主組合金子祐樹/松友美佐紀。

單打方面，港隊一哥伍家朗在首圈碰上印度隊的帕萊，這名世界賽傷及右大腿並於8強退賽的港將，在首局只打7分鐘，落後10：11下再次因傷退出；其隊友李卓耀在首圈面對應屆世界賽銅牌得主周天成，在先贏一局21：18後，連輸兩局17：21、15：21，一周內兩度不敵這名中華台北隊好手。張雁宜則於女單首圈不敵泰籍對手，無緣晉級。

港隊的雙打代表張德正/吳詠瑢及楊雅婷/楊霈霖，將於明日分途出擊，前者在混雙首圈鬥中華台北隊的楊博軒/胡綾芳，後者則卞女雙首圈硬撼中國隊的頭號種子陳清晨/賈一凡。

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