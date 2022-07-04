美網｜細威告別之旅首擊過關　賽會辦儀式致敬　2.4萬球迷舉牌祝福（附精華） (17:29)

下月滿41歲的細威退役在即，這是她生涯21次、也是最後一次於主場出戰美網，這場賽事除了細威的丈夫奧康利安和女兒奧林比亞齊齊入場，名宿金夫人、「女金剛」娜華蒂露娃、拳王泰臣、影星曉治積曼、美國前總統克林頓等人也是座上客。細威在首圈跟高雲歷激戰1小時40分鐘，在全場一面倒的打氣下開出9球Ace，終以直落兩盤6：3勝出，延長這場告別之旅。不論勝負，賽會早已為她準備告別儀式，球迷賽後高舉紙牌，砌出「我們愛莎蓮娜」的字句致敬，這名23項大滿貫得主也在場上舉起心心手勢回應，並感激球迷一直以來的支持。

細威賽後直言退役是個艱難決定，但她也期待人生新篇章，並有更多時間照顧女兒：「當你對一件事充滿熱情，確實很難道別，有時候離開比堅持更難。不過，這是時候了，我有家庭，生活還有其他章節，我想稱之為進化，就像細威2.0版本。我還是會在你們左右，但我希望一覺醒來，不必在球場奔跑。」細威在女單次圈會碰上愛沙尼亞籍的2號種子干達域，其後她亦會夥拍胞姐「大威」維納絲威廉絲，出戰女雙賽事。

至於7號種子的前一姐夏納在女單首圈爆冷以盤數1：2不敵20歲烏克蘭籍小將絲妮嘉，後者談及正受戰火蹂躪的祖國時落淚，並稱早前參加為援助烏克蘭籌款的表演賽是爭勝關鍵。美籍球手嘉奧芙在首圈勝出後，則留在艾殊球場觀看細威比賽，並指「當我想到這可能是莎蓮娜（威廉絲）最後一次打美網，我必須在現場看」。男單方面，丹尼麥維迪夫、基茲奧斯、梅利等好手則分途順利晉級次圈。

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