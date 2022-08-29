英超｜法蘭基迪莊赴倫敦　傳投曼聯或車路士　森林第18簽借馬體會左閘 (23:20)

效力巴塞隆拿的法蘭基迪莊今夏一直與曼聯扯上關係，其後亦盛傳獲車路士垂青，惟當轉會疑似無疾而終之際，他卻被發現身在巴塞隆拿機場，而且將前往倫敦，被揣測將會加盟曼聯或車路士，而「藍戰士」成其新東家的機率較高，事關他一直渴望續戰歐聯，而「紅魔」只能出席今季歐霸。另外，曼聯新帥坦夏格已要求會方，盡快與養傷中的前鋒安東尼馬迪爾續約兩年。

此外，英超排尾二的狼隊，有24歲意大利籍前鋒柏德列古度尼，與意乙的家鄉球會科木簽約3年，而諾定咸森林則落實今夏第18簽，從馬德里體育會借用巴西籍左閘雷蘭洛迪一季，並設3000萬歐元（約2.35億港元）買斷條款。

另外，阿士東維拉昨晚主場以0：1不敵韋斯咸後，4輪比賽三度落敗，領隊謝拉特坦言比賽期間聽到主隊球迷的噓聲，並說：「我有一對耳朵，聽到沮喪聲音。我會負全責。」維拉將在香港時間周四凌晨作客榜首的阿仙奴。

相關報道：英超︱熱刺凱旋升第3 孫興慜未開齋干地安慰 李察利臣無故「的波」惹粗野攔截

其他報道：網球｜黃澤林馬略卡賽首圈止步 無緣取勝迎美網青年組

其他報道：美網｜細威或演告別戰 曾自問「怎會不哭？」 料掛拍無損商業價值