美網｜細威或演告別戰　曾自問「怎會不哭？」　料掛拍無損商業價值 (20:13)

美國網球公開賽首圈 now612/670/671台 今晚23：00直播

據《紐約郵報》報道，不論細威的賽果如何，美網賽會亦會在賽後為這名傳奇球星舉行榮休儀式。她早前已明言：「我那一刻肯定會非常激動。我怎會不哭？也許我若多打幾場比賽，感覺會好一點，但我亦知道，每次進場比賽，都有機會是自己的最後一戰。」

此外，外界普遍認為這名23屆大滿貫得主結束網球生涯，大有機會像NBA傳奇球星米高佐敦一樣， 商業價值不會受影響，其代言收入更有可能大幅增加。她過去一年淡出球場，但仍有3510萬美元（約2.8億元）收入，高於拿度的3140萬美元（約2.5億港元）和佐高域的2710萬美元（約2.1億港元）。她的估計身家達2.6億美元（約20.4億港元），登上《福布斯》美國百大白手起家女富豪名單榜、跟過去宿敵舒拉寶娃是榜上唯二運動員。

運動品牌Nike表示，即使細威退役仍會繼續與她合作，而過摩根大通、英特爾、Beats、佳得樂、百事等多年贊助商亦有機會採取同一做法。治華盛頓大運動管理學研究所所長妮洛堤（Lisa Delpy Neirotti）指出，除非細威遠離幕前，否則其商業價值不會受損，因對方不論在球場內外皆有影響力，「如果她為社會議題發聲，其身價更會水漲船高」。

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