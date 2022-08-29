西甲｜奧巴美揚家中遭持械行劫被毆打　未知傷勢西班牙警方展調查 (17:52)

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巴塞隆拿今晨（29日）有新兵祖利斯古迪任正選亮相，並憑射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，成西甲歷來第4人開季3仗兩度起孖，領軍主場以4：0大勝華拉度列。據《馬卡報》等報道，是役未有上陣的奧巴美揚，於當地時間凌晨1時於家中遇劫。數名持械劫匪經奧巴美揚住所外的花園闖入屋內，並以槍指嚇這名33歲前鋒及其家人。劫匪據報曾以槍柄及鐵通向奧巴美揚施襲，以迫使對方打開家中夾萬，得手後隨即駕車逃去。巴塞隆拿暫未有證實消息，惟部分傳媒指奧巴美揚無恙，但未知傷勢，當地警方亦已展開調查，暫未有人被捕。

另外，皇家馬德里今晨憑雲尼斯奧斯祖利亞先拔頭籌，加上射手賓施馬起孖，作客以3：1輕取完場前10人應戰的愛斯賓奴，開季3戰全勝，並以較佳得失球力壓同分的貝迪斯續居榜首。34歲的賓施馬在西甲累積攻入222球，進佔歷史射手榜第7位。

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