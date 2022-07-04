英超︱熱刺凱旋升第3　孫興慜未開齋干地安慰　李察利臣無故「的波」惹粗野攔截 (19:10)

哈利卡尼此役分別在5分鐘及81分鐘建功，賽後累積186個英超入球，與曼聯名宿高爾並列總射手榜第3位。熱刺賽後以3勝1和保持不敗，排名第3位。可是，上季與利物浦翼鋒穆罕默德沙拿並列英超神射手的孫興慜，此役又「食白果」及於74分鐘被換出，連續3場未能踢畢全場。他被調離場後，被拍到在後備席上略有微言疑不滿。干地賽後安慰對方，指他雖受入球荒困擾，但仍對其投下信任票，「Sonny（孫興慜）是一名懂事的頂級球員，亦是一個好人。打個比喻，若要為女兒找丈夫，我希望找一個像他一樣的人！」。

至於今仗入替孫興慜的巴西國腳李察利臣，尾段無人看管下「的波」賣弄腳法，惹來敵軍班倫莊遜粗野攔截倒地。森林領隊谷巴事後批評李察利臣的舉動，「我不會容許自己的球員這樣做，不知道熱刺是否容許他的行為，但在這裏並不允許」。干地則認為，麾下並非存心侮辱對手，不認為該舉動有問題。

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