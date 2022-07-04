三人籃球｜建龍飛馬B Red Bull三籃封王　偕女子冠軍Onching齊闖總決賽 (22:38)

男、女子組賽事，分別由20支球隊分為4組，進行單循環賽，每組首兩名球隊晉身8強。甲一球隊建龍飛馬B的成員馮嘉豪因傷缺陣，故球隊晉級過程只得，朱梓鎔、張馳岳和外援漢尼拔３人應戰。建龍飛馬B在男子組小組賽中，雖曾負於康仁維肝，僅以次名出線8強。不過他們在外援漢尼拔領軍下愈戰愈勇，在淘汰階段擯走康仁體育會後，再於準決賽以15：13險勝上屆冠軍I LOVE BEBE，最後在決賽以10：6勇挫T-Money Finance Limited，贏得男子組冠軍。

朱梓鎔賽後難掩興奮之情：「由於其中一位隊友有傷在身，故晉級過程僅以3名隊員作賽，加上今年賽事特別多外援參加，水平較以往高很多，所以能夠勝出，確實很高興。對於即將有機會到埃及出戰，如果隊中外援漢尼拔能夠在進攻上發揮水平，加上我們的防守策略，有信心可以跟世界列強抗衡，甚至有機會取勝。」

由女子甲組籃球勁旅安青班底唐曉蕾、盧曉芳、古芷程和許芷瑜組成之Onching，小組賽以4場全勝的小組首名姿態殺入8強，並先後淘汰Togetherness及戰鬥比利，順利打入決賽。Onching於決賽10分鐘法定時間內，跟Sparkle打成6：6平手，終憑唐曉蕾加時階段射入絕殺兩分波，以8：6贏得女子組冠軍。

贏波功臣唐曉蕾表示：「最後出手一刻，甚麼都沒有想，最後入到關鍵一球，當然十分興奮。我們致勝關鍵，相信是一齊在甲組打波，所以已經有一定默契。」雖然卓婷、李祉均、陳偉萍和王家怡曾於2019年代表隊贏得世界總決賽亞軍，但唐曉蕾直言沒有壓力，「我們並無任何包袱，今次能夠代表香港出外角逐總決賽，只要能夠體驗世界籃球水平，已經好開心」。

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