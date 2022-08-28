體育節閉幕｜黃曉盈完成歐洲集訓收獲大　冀努力求進備戰體操世界賽 (21:27)

黃曉盈和長跑好手屈旨盈，聯同「體育節大使」吳翹充及梁俊碩出席活動，前兩者更一起試玩藝術體操，並鼓勵大眾多做運動。黃曉盈在6月中戰畢亞洲賽後，曾獨自前往歐洲集訓，她直言期間收穫甚豐。這名「平衝木女王」在6月20日至7月10日先到斯洛文尼亞，隨後轉往馬爾他訓練一星期，這段時間除了學到新技術外，亦有更清晰的訓練方向，「我想改善翻筋斗的動作，增加一點難度，不過都要看看膝蓋的狀况」。

不過，黃曉盈7月中回港時，在機場的新冠病毒檢測呈陽性，需到竹篙灣隔離一周，她直言自己較多病徵，故擔心影響備戰世界賽。她在9月20日將前往巴黎參加挑戰盃，之後返回斯洛文尼亞訓練，直至10月底到英國出戰世界賽：「早前完成集訓後，知道自己仍有很多進步空間，我都想定一些動作上或評分上的目標給自己」。她笑言今年在多哈站世界盃獲銅牌，加上許多意料之外的好成績，令自己深受鼓舞，「我感到身體狀態比以前更好，成績上也給我很大鼓舞。今年的經歷 ，讓我感到未來一片光明」。

至於長跑好手屈旨盈原訂今日出戰香港10公里錦標賽，惟港府周三以本地疫情升溫為由，要求田總大幅減少參賽名額，賽會經審慎考慮後決定取消比賽。屈旨盈直言感到失望，訓練計劃也被打亂，「我需要透過比賽建立信心、提升狀態，因為訓練很難推到最盡，因此沒有比賽對我好大影響」。現職教師的她續指，因工作關係未能到海外參賽，她原計劃參加10月2日的香港半馬拉松挑戰賽，以及11月20日的渣馬，但她擔心賽事再因疫情取消。

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