體育節閉幕｜黃曉盈完成歐洲集訓收獲大　冀努力求進備戰體操世界賽 (21:27)

第65屆體育節閉幕典禮暨體操同樂日今日（28日）假荷里活廣場舉行，有份出席的港隊體操代表黃曉盈透露早前到歐洲集訓近一個月成效顯著，自覺仍有很多進步空間，她更表示「今年的經歷 ，讓我感到未來一片光明」。
黃曉盈和長跑好手屈旨盈，聯同「體育節大使」吳翹充及梁俊碩出席活動，前兩者更一起試玩藝術體操，並鼓勵大眾多做運動。黃曉盈在6月中戰畢亞洲賽後，曾獨自前往歐洲集訓，她直言期間收穫甚豐。這名「平衝木女王」在6月20日至7月10日先到斯洛文尼亞，隨後轉往馬爾他訓練一星期，這段時間除了學到新技術外，亦有更清晰的訓練方向，「我想改善翻筋斗的動作，增加一點難度，不過都要看看膝蓋的狀况」。
不過，黃曉盈7月中回港時，在機場的新冠病毒檢測呈陽性，需到竹篙灣隔離一周，她直言自己較多病徵，故擔心影響備戰世界賽。她在9月20日將前往巴黎參加挑戰盃，之後返回斯洛文尼亞訓練，直至10月底到英國出戰世界賽：「早前完成集訓後，知道自己仍有很多進步空間，我都想定一些動作上或評分上的目標給自己」。她笑言今年在多哈站世界盃獲銅牌，加上許多意料之外的好成績，令自己深受鼓舞，「我感到身體狀態比以前更好，成績上也給我很大鼓舞。今年的經歷 ，讓我感到未來一片光明」。
至於長跑好手屈旨盈原訂今日出戰香港10公里錦標賽，惟港府周三以本地疫情升溫為由，要求田總大幅減少參賽名額，賽會經審慎考慮後決定取消比賽。屈旨盈直言感到失望，訓練計劃也被打亂，「我需要透過比賽建立信心、提升狀態，因為訓練很難推到最盡，因此沒有比賽對我好大影響」。現職教師的她續指，因工作關係未能到海外參賽，她原計劃參加10月2日的香港半馬拉松挑戰賽，以及11月20日的渣馬，但她擔心賽事再因疫情取消。
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