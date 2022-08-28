港超｜艾華頓起孖領理文險勝流浪響頭炮　末段衝突齊「見紅」 (19:45)

今季共簽入8名新兵的理文，此戰派出其中3人正選上陣，即將申請入籍香港的31歲前鋒艾華頓，今仗與另一新援加維蘭及同鄉基華尼頓合伙攻堅，另有日援立花稜也出任左閘；流浪則有新加盟的巴西前U19國腳中堅賈思浩上演地標，今季重返頂級聯賽的林學曦亦獲正選。

流浪開賽早段雖取得較多控球權，但理文16分鐘透過一次突擊，門將陳嘉豪接到皮球後策動快攻，艾華頓單人匹馬突破至禁區外起腳破網，首戰即為新東家取得「士哥」。流浪41分鐘憑祖連奴的右路燙射建功扳平，另劉智樂亦於左路施射中楣。半場雙方打成1：1平手。

理文換邊後換入港腳新兵黃威加強攻力，惟雙方埋門皆未能為敵軍帶來威脅。直至80分鐘，艾華頓在一次角球攻勢中，於右路燙射遠柱彎入「世界波」，令理文再度領先。賽事在尾段增添火藥味，祖連奴88分鐘被徐宏傑從後侵犯後，疑有報復動作，遭球證以紅牌驅逐，徐宏傑則領黃。補時階段，理文教練團因換人問題與球證爭執，其間主帥陳曉明因推撞第4球證廖國文，直接領紅退場。理文最終守住流浪最後一擊，以2：1拿下本季首勝。

理文助教曾昭達被問及完場前的爭議，直言對球證判決有所斟酌，「我們想換人，但球場形勢不利於己隊下選擇先不換，到我們想換人時，球證團隊卻說未準備好。可能過程中有點激動，但球賽中亦有些判決問題，相信並非一時三刻所引發」。他又指出，賽前已預料此戰不易應付，認為球隊作為強隊，在埋門把握力方面仍需改善。當選本仗最佳球員的艾華頓則說，贏波比自己入球更重要，「入球愈多當然愈好，但最重要是贏得冠軍，不論是港超或是盃賽」。

標準流浪教練賴嘉輝則說，雖對戰果失望，但喜見麾下與強敵力拼至最後，「季初比賽狀態未十足，這仗的表現只值70、80分，相信再踢2、3場，球隊表現會更好」。他又形容祖連奴在尾段領紅「不智」，「雖然落後1：2，但仍有機會反撲，突然少踢一人打亂了部署。如果他犯錯，我們一定接受足總處分」。

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