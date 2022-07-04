意甲｜戴巴拿倒戈助攻羅馬逼和祖雲達斯　基奧特入第300球米蘭輕勝（附精華） (18:36)

祖雲達斯藉前鋒杜辛華荷域，於開賽僅76秒主射罰球中楣底彈入領前上半場。羅馬教練摩連奴下半場調入艾沙拉維加強攻力。69分鐘，今夏被祖雲放棄的保羅戴巴拿，於遠柱接應角球第一時間傳彈地波予譚美阿巴謙近門頂成1：1完場。摩帥說：「我在半場休息時，向麾下稱作為他們的教練感到羞辱，最終球隊獲得美好賽果。」

AC米蘭憑鋒將拉菲爾利亞奧在21分鐘先拔頭籌，後於58分鐘助攻基奧特「半車身」射入個人第300球，令博洛尼亞作客以0：2敗走。這名曾效力阿仙奴及車路士的35歲名將說：「這入球增加我的信心。米蘭前線有不少人才，球隊將會隨着時間而進步。」與米蘭和羅馬同得7分的尚有拉素及拖連奴。

另外，拖連奴的28歲意大利隊前鋒比洛迪，據報通過體測便可成為羅馬新兵；祖雲則勢將借用巴黎聖日耳門（PSG）里安度柏利迪斯，並擁有明夏以約1500萬歐元（約1.2億港元）買斷該名阿根廷國腳的優先權，而他的PSG中場拍檔安達靴里拉則以外借形式回巢畢爾包。

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