越野跑｜黃浩聰完成環勃朗峰越野賽挑戰　男子組列32位　亞洲排第3 (16:42)

黃浩聰早段13公里以第161位通過首個檢查點Col De Voza，直至在第15個檢查點Grand Col Ferret更跑入前30名，當時他已花約13小時35分鐘完成首103公里。黃浩聰在最後63公里均維持相約排名，不過他在倒數第5個檢查點的直播透露腳部抽筋，最終以24小時04分27秒衝線，獲男子組第32、亞洲第3名。中國隊的鄧國敏以23小時04分39秒排第20，是表現最好的亞洲選手，日籍的Hajime Mamba排亞洲第2，完賽時間為23小時44分34秒。

黃浩聰賽後指今年的訓練較以往密集，或因此未能恢復，而他在比賽中68公里 Lac Combal夜走石河一段，差錯腳導致拗柴，加上早前過度訓練，在最後50公里開始抽筋。曾經奪得UTMB第6名的黃浩聰續指，最後要攀登3座800米高的大山，抽筋情况尤其嚴重，「我細細步行，用行山杖幫手，調較步伐避免過度用力，以免增加抽筋機會。攀第二座山時，上到一半時抽筋最嚴重，我躺在山邊等抽筋舒緩，真的睡了大約15分鐘」。他續指，最後8公里帶着酸痛的肌肉衝落山，惟「腳仔唔聽話」，故未能在24小時內完成賽事。

要環繞三個國家跑畢勃朗峰絕非易事，黃浩聰直言已盡全力：「要完成一場一百英里的山賽並不容易，有人會堅持有人會放棄，這是越野跑對參加者的考驗。今次我盡晒力，無遺憾啦。」

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