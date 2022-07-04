英超｜利物浦9：0狂數般茅旗開得勝　平英超最大勝仗　法明奴2入球3助攻居功 (00:03)

開季3戰不勝的利物浦，昨仗續有射手達雲紐尼斯停賽缺陣，不過取代對方掛帥的法明奴一洗上輪不敵曼聯時的頹風，先後助攻予路爾斯戴亞斯、哈維利艾利洛及阿歷山大阿諾特各建一功，個人再於31分鐘近門射入，成為隊史首名半場內直接製造4入球的球員，其後球隊再憑華基爾雲迪積克接應角球頭槌頂入，以5：0寫下隊史英超半場最大領先。

換邊後1分鐘，紅軍藉對手後衛擺烏龍拉開6：0，並於63分鐘由法明奴梅開二度，再加上新援法比奧卡華奴於81分鐘取得處子入球，以及戴亞斯同樣「起孖」，終以9：0狂數般尼茅夫打開勝利之門。

此外，據報李斯特城已同意車路士開出的7000萬鎊（約6.5億港元）連附加條款的報價，讓後衛韋斯利科芬拿加盟該支倫敦豪門。而雙方昨晚交手，「藍戰士」在主場有干拿加歷查早段兩黃一紅被逐踢少1人下，反而憑今夏由曼城來投的史達寧首為新東家在正式賽事「開齋」，個人梅開二度領銜以2：1擊敗李城。

至於曼城昨在主場先輸兩球下，憑新援射手艾寧夏蘭特首為新東家「連中三元」，終以4：2反勝水晶宮續保不敗身。

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