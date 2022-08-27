英超｜般費領曼聯挫修咸頓取兩連勝　卡斯米路後備登場迎「地標」 (22:09)

「紅魔」是役甫開賽便反客為主，18分鐘艾蘭加及基斯甸艾歷臣的近門連環施射，皆被主隊門將拒諸門外。直至下半場55分鐘，由般奴費南迪斯接應達洛治傳中勁射近柱得手開紀錄，加上門將迪基亞64分鐘撲出主隊阿里布近門勁頂，最終保住1：0勝果。至於新加盟的卡斯米路則在下半場80分鐘後備上陣，首為紅魔演「地標」。

曼聯作客順利奏凱，惟在收購阿積士翼鋒安東尼方面則仍處拉鋸狀態。據多間英媒報道，安東尼雖已表明希望加盟紅魔，但阿積士已拒絕曼聯的9,000萬歐元（約7.04億港元）報價。如最後收購安東尼失敗，曾效力紅魔的巴塞翼鋒迪比及皇馬中場馬高阿辛斯奧，也是紅魔考慮之列。另一方面，明晚將領軍作客諾定咸森林的熱刺領隊干地，賽前就表明「未來20日要出戰7場賽事，要球員每場100%狀態應戰根本不可能，因此我一定會輪換陣容。」

其他報道：港超開鑼｜逾2400人旺角場打氣 大埔言和東方取升班首分 主帥李恆匯讚麾下齊心

其他報道：港超開鑼｜港超34度高溫演揭幕戰 南區兩球輕取U23響頭炮

其他報道：轉會｜車路士勢7000萬鎊簽科芬拿 曼聯7600萬鎊斟安東尼遭拒

其他報道：意甲｜國際米蘭不敵拉素吞首敗 細恩否認戰術出錯致舊東家佔優（附精華）