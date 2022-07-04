港超｜逾2400人旺角場打氣　大埔言和東方取升班首分　主帥李恆匯讚麾下齊心 (21:30)

東方新季陣容換血「年輕化」，大軍只有20名球員，今仗在旺角大球場迎戰相隔兩季重返港超的區隊和富大埔，對手除了主教練李恆匯，還有主將鍾偉強、李家豪及鄭子森正選倒戈，一對巴西籍新援加比爾及保連奴均「擔正」，以及由老將李瀚灝把守最後一關。

上半場雙方拉成均勢互有攻守，東方前鋒朱偉鈞曾嘗試近射僅被大埔後衛李家豪化解，外援中場馬高斯勁射亦被李瀚灝雙槌擋出；大埔則有鄭子森射門，被東方門將葉鴻輝接實。大埔新援前鋒保連奴因傷在38分鐘被換出，由趙少維入替，半場互無紀錄。

下半場大埔再換入多一名「倒戈兵」王力威，東方則在69分鐘換入新加盟的中國籍後衛朱康銘。其後東方取得較多控球權，大埔則穩守突擊，惟雙方未能打破僵局，最終踢成0：0各得一分。

首任主教練的李恆匯賽後大讚麾下表現投入，齊心做足部署。他承認今仗形勢是「三七之比」處於弱勢，但一直對球員有信心，「真的靠球員各走多一步取得和局。有些球員已是熟悉面孔，多年前踢過港超，但適應比賽節奏比我預期快」。他亦對有逾2400人入場感高興，期望下周六重返主場首擊對晉峰，在大埔運動場能「爆場」。

東方主帥盧比度則對球隊首仗失分不感失望，期望小將們能從中學習，將來繼續進步。被問到陣中只得20名球員能否應付全季，他承認並不足夠，但會以現有人腳做到最好。他其後透露，球隊將會重簽23歲閘衛亞歷斯祖，此子上季曾到內地試腳。東方緊接下周一凌晨出發赴烏茲別克，備戰下月6日亞協盃跨區4強作客索迪亞拿。

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