港超開鑼｜港超34度高溫演揭幕戰　南區兩球輕取U23響頭炮 (17:44)

上季港超於今年初腰斬後，今午展開新一季賽事，揭幕戰於香港仔運動場舉行，有864人入場。南區甫開賽有左閘陳凱柏與對手相撞落地後疑肩膊甩鉸，要抬擔架被換離場，由翟廷峯入替。季前友賽6戰全勝的南區，於12分鐘打開紀錄，史提芬彭利拿在禁區內被張俊軒踢跌博得12碼，這名34歲射手親自操刀中鵠，為南區領先1：0。場內氣溫高達攝氏34℃下，不少球員期間都要飲水解暑，「肥彭」史提芬彭利拿及U23門將龐焯熙等多球員有輕微中暑迹象。U23中場鄧筵霑於完半場前遠射但未中目標。

南區換邊後59分鐘再下一城，鞠盈智開出角球，李嘉耀頭槌破網，將比數擴大至2：0。南區及後換入正申請入籍香港的翼鋒艾華，雙方之後未再增添比數，南區維持勝2：0。此外，今季港超新增每仗即場公布賽事最佳球員，由港足教練團成員選出，今仗由南區中場鞠盈智當選。鞠盈智稱除了港足球員，其餘隊友均逾7個月無正式比賽，狀態非理想，今仗亦因天氣炎熱而踢得很辛苦，「每季第一場聯賽都是最難踢，今場對手U23都踢得幾好。不過今季南區目標不再是中下游，要嘗試挑戰班霸球會，看看球隊可去到幾遠」。

30歲的李嘉耀加盟南區首仗即入波有好開始，對於主教練鄭兆聰期望他可填補離隊夏志明的入球重任，嘉耀笑稱逐步來，惟承認相比閘衛，更願意踢進攻位置，「自小都是踢翼鋒或輔鋒，對自己都有信心，要慢慢找回進攻感覺」。

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