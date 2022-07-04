意甲｜國際米蘭不敵拉素吞首敗　細恩否認戰術出錯致舊東家佔優（附精華） (17:12)

「藍黑軍團」今仗收起土耳其隊中場查漢奴古，由加利亞甸尼任正選，防線則有荷蘭隊中堅迪維積倒戈；主場出擊的拉素則續有主將恩莫比尼領銜攻堅，米連高域沙域等中場亦擔任正選。兩軍初段一度爭持不下，至40分鐘拉素靠菲臘安達臣接應長傳建功打破僵局，領軍以1：0領先上半場。

國際米蘭換邊後收復失地，在51分鐘靠拿達路馬天尼斯禁區混戰期間近門施射破網扳平1：1，其後更有後衛杜費斯頭槌攻門，但被主隊新加盟的門將普維迪爾救出。拉素此後主導戰局，至75分鐘靠中場路爾斯阿拔圖禁區外遠射破網再度領先，加上老將柏度洛迪古斯在86分鐘扭過對手後衛射遠柱入網，令主場的拉素以3：1擊敗國際米蘭，開季3戰兩勝1和得7分暫列榜首。

國際米蘭未能延續開季兩連勝走勢並吞下今季首敗，領軍倒戈的「細恩」排陣備受批評。除收起查漢奴古外，兩軍賽和1：1時收起盧卡古及杜費斯等亦被批保守。「細恩」賽後為自己的決定的辯護，「落敗後所有人必定會嘗試從排陣找出地方批評，但若杜費斯下半場建功，整個戰局便會截然不同」。「細恩」亦稱不能單從換走盧卡古分析球隊的戰術，認為全隊均要更主動參與進攻，防線亦要有所改善。

領軍擊退對手登頂的拉素主帥沙利，則稱讚麾下表現，並指表現證明所有球員充分發揮團隊精神。拉素今季將繼續兼顧歐霸戰線，沙利承認能否保持發揮將是表現關鍵，「最重要是球員能保持精神面貌，若當中有人戰意欠佳，這股氣氛便會在球隊內蔓延，我們仍需應對這方面的挑戰」。

另外，「升班馬」蒙沙同日主場以1：2反負烏甸尼斯，開季三戰全敗跌至榜尾。意大利前總理、班主貝盧斯科尼稱球證判決不公，又稱賽前曾為比賽部署作出建議，但是役未能在球場上體現，疑暗示不滿主帥史祖柏的表現，令換帥傳聞甚囂塵上。

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