歐霸抽籤︱雲佬領燕豪芬A組遇阿仙奴　曼聯E組惡鬥皇蘇 (20:02)

今季於英超3戰全勝居首的阿仙奴相隔1年重返歐洲賽，今於歐霸分組賽抽籤被編入A組，將面對由昔日世仇「雲佬」領軍的荷甲勁旅燕豪芬，同組還有挪威「黑馬」波杜基林特及瑞士球會蘇黎世。

至於曼聯則身處E組，對手包括西甲實力分子皇家蘇斯達，該會有前曼城名將大衛施華及日本國腳新星久保建英等助陣，料成爭取出線最大敵人。同組其餘對手則有上屆於歐聯分組賽曾爆冷擊敗皇家馬德里的摩爾多瓦球會舒列夫，以及塞浦路斯球會奧摩尼亞。

歐霸分組賽抽籤結果：

A組：阿仙奴、燕豪芬、波杜基林特、蘇黎世

B組：基輔戴拿模、雷恩、費倫巴治、AEK拉亞拿卡

C組：羅馬、盧多格德斯、貝迪斯、赫爾辛基

D組：布拉加、馬模、柏林聯、聖基萊斯聯

E組：曼聯、皇家蘇斯達、舒列夫、奧摩尼亞

F組：拉素、飛燕諾、米迪蘭特、格拉茨

G組：奧林比亞高斯、卡拉巴克、弗賴堡、南特

H組：貝爾格萊德紅星、摩納哥、費倫斯華路士、特拉布宗

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