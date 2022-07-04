桌球｜香港大師賽相隔5年復辦　10月會師紅館　奧蘇利雲卓林普來港出戰 (16:54)

8名參賽球手包括世界前五的奧蘇利雲、卓林普、沙比、尼爾羅拔臣、希堅斯；中國籍的趙心童，以及本港代表傅家俊及吳安儀。大會同日進行抽籤，當中吳安儀8強即硬撼「火箭」，勝方與尼爾羅拔臣或趙心童爭入決賽；另一港將傅家俊首戰迎戰世界第3的沙比，4屆世界賽冠軍希堅斯則惡鬥「二哥」卓林普。

本港自新冠疫情爆發以來，至今仍要求海外抵港者強制隔離。桌總主席羅永聰承認，防疫政策為籌辦賽事的最大挑戰，但指出在香港作賽對海外球手而言，仍存在吸引力，「海外球手在外國已可自由活動，毋須戴口罩，香港在這方面與世界仍有所不同。不過5年前的賽事氣氛十分好，球迷的熱情成功打動這些球手。所有球手們得悉香港再辦賽事，還是感到雀躍」。他又透露正與政府商討防疫安排，認為「即使隔離一日，海外球手都難以接受」，冀參考其他體育項目，以「隔離氣泡」舉行賽事。

今屆賽事首次移師紅館，扣除防疫措施要求的85%入座率上限，每場或可多達8000名球迷入場觀戰。羅永聰指出，場地規模對桌球賽而言屬「史無前例」，「海外球手即使在英國或世界各地，都不會在這麼大的場館作賽，盼為他們帶來職業生涯這麼久以來，都未曾經歷的體驗」。他又希望藉舉辦是次賽事，讓本港市民重新認識桌球，喚起大眾對桌球或被剔除體院A級精英項目的關注。

香港世界桌球大師賽票價詳情

10月6至7日（8強）：100元、280元、450元

10月8至9日（4強及決賽）：130元、380元、580元

售票途徑：城市售票網 URBTIX （9月7日起開售）

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