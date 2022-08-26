歐聯抽籤｜巴塞連續兩屆遇拜仁　羅拔仔勢倒戈　同陷死亡C組鬥國米 (01:32)

在德甲力爭11連霸的拜仁慕尼黑，今屆將於C組遇上巴塞隆拿及國際米蘭，三隊過去共奪14屆冠軍，令此組成為今屆「死亡之組」，拜仁與巴塞去屆剛好又在分組賽碰面，當時拜仁兩循環交手均獲勝，亦令巴塞最終意外地僅取第3位出局，須轉戰歐霸賽事。而今夏離開拜仁首赴西班牙「搵食」的波蘭隊射手「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基，亦有望首次倒戈這支效力了8年的舊會。

此外，衛冕的皇家馬德里在F組亦遇多支黑馬不容輕視，包括有德國隊前鋒迪姆華拿回巢領銜的RB萊比錫、烏克蘭勁旅薩克達，以及有多名日本國腳助陣的蘇超班霸些路迪。而自2019/20年球季後重返歐聯的熱刺則抽得好籤，在D組的對手分別是法蘭克福、士砵亭及馬賽。去屆亞軍利物浦則身處A組，對手有在各自聯賽開季甚勇的阿積士、拿玻里及格拉斯哥流浪，出線難度不容小覷。

至於續力爭首奪歐聯的巴黎聖日耳門（PSG），則在H組遇上有今夏離隊的迪馬利亞勢領銜倒戈的祖雲達斯。而曼城則在G組遇西維爾及多蒙特等挑戰。

歐聯分組賽抽籤結果：

A組：阿積士、利物浦、拿玻里、格拉斯哥流浪

B組：波圖、馬德里體育會、利華古遜、布魯日

C組：拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、國際米蘭、柏辛域陀尼亞

D組：法蘭克福、熱刺、士砵亭、馬賽

E組：AC米蘭、車路士、薩爾斯堡、薩格勒布戴拿模

F組：皇家馬德里、RB萊比錫、薩克達、些路迪

G組：曼城、西維爾、多蒙特、哥本哈根

H組：巴黎聖日耳門、祖雲達斯、賓菲加、海法馬卡比

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