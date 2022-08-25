英聯盃︱第3圈抽籤演7場英超「內訌」　曼城大戰剋星車路士矚目　 (21:13)

對曼城主帥哥迪奧拿而言，車路士近季在盃賽甚有其「剋星」味道。2021年的足總盃準決賽及歐聯決賽中，「藍戰士」便曾先後兩次以1：0氣走曼城。不過兩軍2019年在聯賽盃決賽對壘時，曼城憑互射十二碼擊敗對方捧盃，而且「藍月」過去5屆聯賽盃曾四度奪冠，反觀車路士最近兩次殺入聯賽盃決賽都功虧一簣。

此外，第3圈賽事中較矚目的英超球隊對決，則包括曼聯主場迎戰阿士東維拉、阿仙奴對白禮頓及熱剌作客諾定咸森林，而力爭衛冕的「紅軍」利物浦，就會在主場恭候今季降至英甲的打比郡。賽事將於11月8至10日舉行。

至於今晨舉行的聯賽盃次圈賽事中，新貴富豪球會紐卡素先失一球下，藉拿修斯上半場扳平，加上捷比亞在52分鐘助攻基斯活特，作客以2：1反勝燦美爾。列斯聯及白禮頓則分別以3：1和3：0淘汰班士利及格連森林。

英聯盃第3圈英超「內訌」比賽

主場 vs. 作客

曼城 vs. 車路士

曼聯 vs. 阿士東維拉

狼隊 vs. 列斯聯

阿仙奴 vs. 白禮頓

紐卡素 vs. 水晶宮

諾定咸森林 vs. 熱刺

般尼茅夫 vs. 愛華頓

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