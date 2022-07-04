歐聯附加賽｜格拉斯哥流浪挫燕豪芬　相隔12年首闖分組賽　明晨土耳其舉行抽籤　 (17:57)

由雲邦賀斯執教的格拉斯哥流浪，首回合與其荷蘭隊前隊友雲尼斯達萊領軍的燕豪芬打和2：2，而「雲佬」今仗下半場換入中鋒盧克迪莊強攻不成，更在60分鐘後防一次犯錯，被敵鋒克羅地亞國腳高拿克把握機會奠勝，令去季歐霸亞軍「格流」，與分別以總成績4：2和2：1，淘汰波杜基林特及特拉布宗的薩格勒布戴拿模和哥本哈根闖入歐聯分組賽，而上述3隊將與些路迪和馬賽等5支球隊，會在明晨舉行的分組賽抽籤被列為第4檔次球隊（見下表）。另外，衛冕之師皇家馬德里的賓施馬及安察洛堤，據報勢獲歐洲足協勢選為年度最佳球員及教練。

歐聯4個檔次球隊如下：

種子隊：皇家馬德里、法蘭克福、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、AC米蘭、波圖、阿積士

第2檔次：利物浦、車路士、熱刺、巴塞隆拿、馬德里體育會、西維爾、祖雲達斯、RB萊比錫

第3檔次：多蒙特、薩爾斯堡、薩克達、國際米蘭、拿玻里、賓菲加、士砵亭、利華古遜

第4檔次：馬賽、布魯日、些路迪、海法馬卡比、柏辛域陀尼亞、格拉斯哥流浪、薩格勒布戴拿模、哥本哈根

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