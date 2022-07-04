羽毛球世界賽｜「鄧謝配」混雙挫新加坡組合晉8強　李卓耀16強憾負周天成 (16:13)

「鄧謝配」昨在32強淘汰中國隊的郭新娃/張殊賢晉級，此戰面對新加坡隊組合未受考驗，首局早段連取9分，將分差拉開至雙位數，以21：10先拔頭籌。次局形勢較為緊湊，鄧俊文/謝影雪開局被對手連取4分後，在局中取回領先局面，及後雖一度被追近至16：15，但兩人隨即連奪5分，以21：15拿下勝利。

「鄧謝配」赴日參賽前，曾指出冀於8強勇挫泰國隊宿敵佩華拉露高/塔拉達娜猜，然而該世界排名第2組合今以16：21、14：21，不敵德國隊的林富斯/希特列治，意外於16強下馬。鄧俊文/謝影雪將與該歐洲賽冠軍組合上演去年世界賽8強翻版，鄧謝配往績以3勝1負佔優，誓連續兩屆擊敗對手再闖4強。

此外，另一港將李卓耀於男單硬撼4號種子、中華台北隊代表周天成。李卓耀首局以16：21落敗；惟次局落後11：15下連取6分反先，並以21：17扳平局數。兩人在決勝局尾段仍緊咬比分，結果李卓耀力戰之下以18：21撼負，在16強止步。

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