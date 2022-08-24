港超｜相隔7年再有免費電視直播港超 港台播35場聯賽 無綫播足總盃 (18:57)

新一季港超將於周六（27日）開鑼，香港足球總會今午（24日）舉行季前發布會，公布新季賽事直播安排，香港電台電視將會直播其中35場港超，無綫電視則直播香港足總盃全部賽事，繼2014/15年首屆港超由亞視取得直播權後，相隔7年再有免費電視台轉播本地賽事。
港超季前發布會展示了10隊港超新一季主場球衣，除了傑志因上周五完成亞冠盃返港仍隔離而無派代表，其餘9隊均有派職球員出席。
港超踏入第9季，港超獨家直播權續由一間網上媒體取得，不過今季香港電台將會合作，在全季90場港超同步直播當中35場賽事，同時會製作相關港超節目；無綫電視則獨家免費直播足總盃首圈至決賽全部9場比賽。菁英盃和高級組銀牌直播安排則有待再公布。
足總主席貝鈞奇認為，今季獲電視轉播是好的開始，雖各方暫定合作一季，仍有助推動本地足球發展，不擔心免費電視直播會影響入場票房，期望借助傳媒影響力，讓港超能像去年東京奧運般在港掀起熱潮，「相信會有球迷喜歡入場看比賽，像長途跋涉去看世界盃，想感受現場熱鬧氣氛，但總有球迷未能抽空到場時，就可看電視，這樣能滿足所有球迷」。
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