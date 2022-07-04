NBA｜杜蘭特宣布留效籃網棄轉會　高比生忌眾星悼念 (17:37)

杜蘭特在6月30日曾高呼「賣我」並要求離隊，甚至一度向班主蔡崇信逼宮，要求他在自己與總經理馬克斯及主帥拿殊之間作出選擇，最終蔡崇信卻公開支持管理層。據報籃網未有收到滿意的報價，令杜蘭特的交易案一直沒有進展，而籃網總經理馬克斯今發出聲明，表示「我、（主教練）拿殊、（班主）蔡崇信、吳明華，昨與杜蘭特及（其經理人）基利文會面，我們會繼續合作關係。我們有一個共同目標，為布魯克林帶來總冠軍」。

杜蘭特在新季將繼續執行其4年總值1.98億美元（約15.5億港元）的合約，跟艾榮和賓西蒙斯領銜並肩作戰。據美國傳媒《The Athletic》指出，杜蘭特留隊的最大原因仍是考慮到爭標機會，因籃網「獅子大開口」，要求各隊以核心球員為交易籌碼，即使杜蘭特轉投新球隊後也沒太大爭冠機會，才讓他放棄交易念頭。

另外，奧尼爾、奧當、加素爾、費沙等多名湖人名宿昨日紛紛悼念舊戰友高比拜仁的生忌，勒邦占士亦在社交媒體轉發紀錄片《傳奇球隊：洛杉磯湖人隊實錄》的片段，表示「穿起紫金色球衣是與別不同的，我希望把這份精神傳承下去，因為這是高比拜仁會做的事」，至於湖人亦於昨日向美國加洲大學洛杉磯分校附屬醫療中心的新生嬰兒家庭送上印着拜仁名字和號碼的衣服，向這名傳奇致敬。

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