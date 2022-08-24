英超｜車路士左閘艾馬臣投韋斯咸簽約4年　6.5億斟科芬拿再遭拒 (16:18)

韋斯咸今季英超首3輪全敗兼無入球，雖然失5球並非聯賽中最多，但領隊莫耶斯仍決定買入不受鄰會車路士重用的左閘艾馬臣柏美尼，據報轉會費是1300萬鎊，另加200萬鎊浮動條款共1500萬鎊（約1.4億港元）。28歲的他在2018年由羅馬加盟車路士，各項賽事上陣72次入2球，曾先後協助球隊奪得歐霸和歐聯冠軍，其間曾在上季外借至里昂。他在巴西出生，於2018年代表意大利出賽，至今上陣27次，是意軍去年歐洲國家盃封王的功臣之一。

車路士今夏至今已有數名後衛離隊，而翼衛馬高斯阿朗素亦一直傳言投巴塞隆拿，使領隊杜曹需招兵填補空缺，其中盛傳以6000萬鎊轉會費，另加1000萬鎊浮動獎金條款共7000萬鎊，買入韋斯利科芬拿再度被李斯特城拒絕，但李城領隊羅渣士稱，自己無法估計轉會市場將會發生什麼事。據報李城中場泰利文斯也將會離隊。「狐狸」目前以3戰得1分排尾二，而失8球乃英超中最多。

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