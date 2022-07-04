羽毛球世界賽｜黃永棋「港隊內訌」不敵伍家朗　親吻地板告別17年球員生涯 (14:24)

黃永棋和伍家朗在首局初段鬥得激烈，前者一度拉開優勢至8：4，但伍家朗及時調整，力追至9：9平手。兩人及後一直拉鋸，伍家朗數次重板殺球得手後稍佔上風，反觀黃永棋在末段放小球落網並連失4分，終以16：21先輸一局。

兩名港將在次局初段得分梅花間竹，但隨着伍家朗加快節奏，連番殺球得分，一口氣將領先優勢擴至10分。黃永棋力追不果，終以9：21再輸一局，他在這場生涯告別戰表現感觸，賽後先與伍家朗隔網相擁，退場前更親吻地板，為17年職業生涯劃上句號；伍家朗晉級16強後，將硬撼印尼隊的8號種子駱建佑。

女將方面，「黑妹」葉姵延在女單次圈面對加拿大的13號種子李文珊，她在首局原領先19：17，但隨後連失4分，遭對方逆轉。葉姵延次局一直處於下風，以13：21再輸一局。港隊組合楊雅婷/楊霈霖在女雙次圈，則以局數0：2不敵丹麥隊的12號種子科歌特/泰爾臣。

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