英超｜卡斯米路雙紅會前亮相奧脫福 見證曼聯開齋 稱一如既往懷着爭勝心 (18:23)

卡斯米路經歷了馬不停蹄的一天，他先在西班牙出席皇馬為其舉行的告別儀式，在台上發表感言時不禁留下男兒淚後，隨即飛往英國入場看雙紅會。這名巴西國腳於賽前踏入奧脫福球場向觀眾拍掌致意，首次手持印有其名字的曼聯球衣亮相，還主動走向現職評述員的曼聯名宿堅尼握手擁抱及寒暄。

卡斯米路在曼聯官網表示，加盟曼聯及挑戰英超的機會令人興奮，透露曾跟紅魔主帥坦夏格交流，期待與他共事，「我在馬德里結束一段美好旅程後，現在要到曼徹斯特展開新的旅程，會一如既往懷着爭勝及爭標的決心，付出一切為球會帶來成功」。

據報卡斯米路將會穿上曼聯18號球衣，周薪高達35萬鎊（約324萬港元），不過他在早前訪問重申，指他為金錢而離開皇馬的人並不瞭解他，「如果我是為了金錢，早幾年就已經離隊。我今季離開是覺得已完成在皇馬的使命」。他又希望皇馬前隊友基斯坦奴朗拿度（C朗）能留隊曼聯，再次並肩作戰。

曼聯下個增兵目標為翼鋒，分別為坦夏格的阿積士舊部安東尼馬菲奧斯，以及燕豪芬的23歲荷蘭國腳加普。其中安東尼的經理人在社交網發放與這名巴西國腳在家中一同收看雙紅會的相片；另據報加普亦願意入「魔」，但要取決於安東尼的轉會是否成事。曼聯中堅艾歷拜利則將外借至馬賽。另外，德國《圖片報》透露，曼聯有意羅致法蘭克福32歲門將奇雲查普，作為二號門將，當事人被問及傳聞時卻三緘其口。

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