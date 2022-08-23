體記協頒獎禮｜張家朗何詩蓓奪最佳男女運動員　李慧詩入選首屆名人堂 (15:57)

今屆選舉最佳男、女運動員各有13名候選人，並由已成為會員的體育記者以一人一票選出，最終在東京奧運贏得金牌的花劍手張家朗以及雙銀泳將何詩蓓大熱當選，兩人可分別獲得1.5萬元獎金。何詩蓓直言香港體壇有不少出色運動員，能被提名已很開心，對首度獲選最佳女運動員感到光榮。德國短池世界盃將於10月21日展開，何詩蓓透露將於下月離港參加訓練營，並劍指12月在澳洲墨爾本舉行的短池世界賽，「我可能會跟Energy Standard的隊友一起訓練，大家為共同目標努力，這令我想起大學的美好時光，大家都是職業運動員，會專注練習，我就覺得是一個很好的訓練環境」。

何詩蓓在今年5月傷及腳踝而退出6月的長池世界賽，直至上周的香港公開游泳錦標賽才正式復出，迎來今年首場賽事，她直言受傷後心態有變，「受傷後沒有比賽，整季好像報銷一樣，所以現在只想專注今季餘下賽事。因為腳踝受傷，我做不到轉池和跳水動作，要好像小朋友重新學游水般，更專注細節」，她續指，趁這段時間改善技巧，並加強訓練上身，游多了長途，故400米自由泳游得更好。張家朗則因事未能親身出席領獎。

香港體育記者協會今年首次增設「體壇名人堂」獎項，並由兩屆奧運銅牌兼三件彩虹戰衣得主李慧詩獲得，她以《終身美麗》的歌詞「我這幸運兒幸運到一轉身找得到你來為我打氣」，形容三屆奧運皆有體育記者跟她經歷高低，她眼泛淚光地說：「倫敦奧運得銅牌時，我還未振臂高呼，已經見到記者跳起慶祝，里約奧運炒車後，全部記者一齊喊。好多謝你們一路在我身邊，亦將我這個牛下屋邨妹，變成牛下女車神。」

李慧詩透露已跟沈金康教練商量，希望先以學業為主，亦盼年輕車手能夠接班。她續指杭州亞運延期對自己沒太大影響，但對隊友或是好事，「他們可集中改善弱項，之前有些拔苗助長的感覺，我不想給他們太多壓力」。

李慧詩希望大家不會將名人堂當作終身成就獎，或是運動員生涯的終點，她表示仍會嘗試在明年的奧運周期開始爭分，但若果取不到巴黎奧運入場券的話便會退役，「在上年開始，我的重心不全放在訓練和比賽上，所以要每次比賽得前三也不太可能。不過要在兩年內爭積分去奧運，然後再於奧運爭獎牌，我覺得仍可以一試，用輕鬆一點的心情去面對吧」。

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