英超｜曼聯變陣奏效　主場「雙紅會」挫利物浦取今季首勝 (05:52)

「紅魔」主帥坦夏格今仗一如外界所料棄用隊長哈利馬古尼，由華拉尼伙拍利辛度馬天尼斯鎮守中路防線，並將拉舒福特移至中鋒掛帥，取代離隊傳聞不斷的基斯坦奴朗拿度（C朗），而剛由皇家馬德里來投的中場卡斯米路則因未完成註冊先作壁上觀。客軍利物浦則在前鋒達雲紐尼斯停賽下，改由羅拔圖法明奴攻堅。

是役打防反的曼聯，雖於10分鐘有翼鋒艾蘭加單刀射中柱，但6分鐘後另一翼鋒查頓辛祖接應艾蘭加的傳中，於禁區內12碼點附近，冷靜扣過占士米拿，輕鬆射入先開紀錄，助紅魔以1球領先半場。

換邊後，曼聯於53分鐘藉一次反擊機會，由後備上陣的安東尼馬迪爾直線傳予拉舒福特，他單刀射破對方門將艾利臣比加的十指關，拉開比數至2：0。積極反撲的紅軍在81分鐘由前鋒穆罕默德沙拿補射入網追近比數，但最終曼聯保住勝局，以2：1贏下「雙紅會」，取得今季首勝，賽後以3戰1勝2負得3分，升上第14位。至於紅軍則仍未嘗勝果，3戰2和1負得2分，暫列第16位。

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