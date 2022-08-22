英超｜坦夏格自信領曼聯復興　拉舒福特：若挫利物浦前路光明 (22:30)

曼聯vs.利物浦 now611/621台 周二凌晨03：00直播

英超完成兩輪比賽後，曼聯因連敗敬陪末席，惟韋斯咸昨晚錄得三連敗和無入球，即取代「紅魔」包尾，故此後者大戰利物浦若落敗，便會再度成為倒數第一。坦夏格說：「我在這裏接受挑戰，目標是帶領曼聯再度強大起來。這並非易事，但在我過去的執教生涯中，亦曾經歷先苦後甜，故此，我深信今次也能成功。我將會續依照自己的足球哲學和計劃行事，與球員和教練團成員一起繼續努力。」

昨被曼聯名宿朗尼質疑的拉舒福特則強調，球隊定須上下團結，並說：「我們前面就有一個撥亂反正的好機會，再沒有比主場挫敗利物浦更好的比賽了。如果我們今次有優秀的表現，取得想要的戰果，前路便會一片光明。」然而，曼聯過去4季英超對利物浦錄得3和5負劣績，當中包括去年兩戰均敗共吞9蛋，而紅軍前鋒穆罕默德沙拿今仗若建功，便可成為球隊攻破曼聯大門最多次數球員。沙拿迄今9對曼聯獨取8球，與名宿謝拉特並列首位。

另外，將成曼聯新兵卡斯米路今晚淚別皇家馬德里，這名巴西隊中場表示，將會懷念與莫迪歷和卻奧斯合作中場的一切，「我們在皇馬一起贏了很多錦標，大家一直都在享受足球」，他又預言總有一天會帶着愛回歸皇馬。

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