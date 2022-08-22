意甲｜韋拿杜姆操練受傷恐無緣世盃　金玟哉意甲開齋感激愛妻 (20:29)

羅馬今晨主場出擊前發聲明，指韋拿杜姆周日（21日）在操練時受傷，經檢查後證實右腳脛骨骨折，未來數日將接受詳細檢查。31歲的韋拿杜姆上周意甲首擊作客沙蘭力坦拿時後備上陣「亮相」，並助球隊以1：0小勝響頭炮。《米蘭體育報》等預測，韋拿杜姆或至少養傷4個月，恐無緣代表荷蘭隊出戰在11月於卡塔爾上演的世界盃決賽周。

意甲今晨則續上演次輪賽事，其中拿玻里延續開季強勢，主場憑新加盟的格魯吉亞國腳基華拉斯基利亞梅開二度，以4：0擊敗蒙沙取得兩連勝。完場前接應角球攻勢頭槌建功的韓國國腳金玟哉，成為安貞桓及李昇祐後，歷來第3名韓國球員在意甲建功。這名25歲後衛賽後在社交網上載照片，將在新東家的首個入球獻予愛妻。主帥史巴列堤稱對方仍有進步空間，「他在首場對維羅納時已表現出色，但我認為他仍可在球隊組織攻勢時參與更多，我們的整體發揮仍有進步空間」。被問及3名新兵尼當比利、基奧雲尼施蒙尼及拉斯柏度尼為何未有上陣時，史巴列堤稱不會盲目排陣，「當然他們具備實力，但我們要尊重陣中原有的球員，他們在季前一直刻苦訓練」。

其餘賽事方面，AC米蘭作客憑伊斯美賓拿沙建功，以1：1逼和阿特蘭大。博洛尼亞則在10人應戰下，主場以1：1與維羅納握手言和。奧地利隊前鋒阿拿奧杜域開季連續兩仗建功，是自名將巴治奧於1997/98年球季後，首名創下此里程碑的博洛尼亞球員。

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