港超｜東方新季減磅年輕化 盧比度認艱難一季 葉鴻輝孫銘謙冀助後輩成長 (14:18)

東方為紀念踏入創會90周年，今季球衣起用復刻90年代時期的會章。不過東方過去4個月累計多達20名球員離隊，包括昨落實轉投中超球隊梅州客家的24歲大港腳茹子楠，球隊今季名單只有20名球員，兩名新兵為由理文來投的黃皓雋，以及23歲中國籍中堅朱康銘，再從青年軍提拔4名小將。3名外援巴杜姆、馬高斯及高素巴耶夫留隊。

東方表示，球隊會以聯賽前四及爭亞洲賽資格為目標，不過主教練盧比度承認，今季對球隊顯然是艱難一季，難跟傑志、理文甚至冠忠南區實力相提並論，「我們失去了14、15名重要球員，餘下班底很年輕，有不少小將，對我們是爭扎求存的一季，不會設下聯賽爭標等目標，希望培訓陣中年青球員成長」。他期望小將們能以茹子楠為榜樣，「茹子在訓練很勤力、努力學習，現得到機會踢中超，這是年青球員的目標」。東方新季首仗為周六傍晚6時在旺角大球場主場對和富大埔，盧比度透露會派出16歲小將楊棟棋任正選。至於早前為東方友賽上陣的陳肇鈞，盧比度確認這名港足中場最終不會加盟。

東方早前在亞協盃分組賽出線後，將於下周一凌晨啟程赴烏茲別克，備戰下月6日舉行的亞協跨區4強，作客烏茲別克球隊索迪亞拿。盧比度盼球隊能享受過程，「一場淘汰賽什麼情况都可能發生」。

已效力東方9季的門將葉鴻輝承認，今季是球隊陣容變動最大的一年，不少主力或外援都離隊，由過去主要爭標，他笑言今季或會「勞氣多少少」，他們留隊的經驗球員將肩負更多責任，鞭策小將成長，「小將自身態度要再強點，學習如何成為職業球員，才可在職業球隊一隊立足。不過能力難以預期，可能有些年青球員今季突然冒起」。阿輝的兒子Declan於本月11日出世，他笑言場外要專心照顧小孩後，或可令他更有耐性。

22歲港腳孫銘謙笑言，自己在陣容已算較有經驗，也要幫助後輩成長。他稱今季將專注為東方爭好成績，個人目標為今季入球可多於上季的8球。在葡萄牙出生的中國籍中堅朱康銘，過去曾在葡甲球隊科瓦彼達迪與兩名港將茹子楠及梁𧙗維做過隊友，他稱希望離開舒適圈「闖一闖」，故首外闖來港落班。被問到以外援身分註冊來到球隊有否壓力，他僅稱會做好自己。

東方龍獅2022/23年球員名單

門將：葉鴻輝、廖富源、鍾凱文

後衛：朱康銘*、高素巴耶夫、胡晉銘、梁冠聰、馬高斯、黃梓浩

中場：梁振邦、黃偉駿*、柏拔*、馬希偉、李卓軒、楊棟棋*

前鋒：黃皓雋*、巴杜姆、朱偉鈞、孫銘謙、李俊霆*

*新加盟

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