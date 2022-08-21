英超｜車路士吞列斯聯3蛋破不敗身　韋斯咸主場0：2負白禮頓三連敗 (23:23)

車路士此役以夏維斯及史達寧掛帥，後者曾建功卻因越位在先被入球無效。33分鐘，門將艾度亞文迪接應回傳後沒有即時解圍，終被列斯聯中場班頓艾朗臣搶去皮球射入空門，隊友前鋒洛迪高則在4分鐘後，接應左路傳中罰球頂成2：0結束上半場，加上鋒將積夏里遜在69分鐘的入球，使車路士以0：3大敗而回。此外，車路士宣布禁止一名持季票的球迷入場觀戰，理由是對方在上場聯賽比賽期間，歧視客軍熱刺的韓國前鋒孫興慜。

另外，李斯特城昨晚主場以1：2反負修咸頓取得兩連敗，領隊羅渣士備受下台壓力，而愛華頓主場以1：1逼和「升班馬」諾定咸森林後，取得今季第1分。此外，阿士東維拉已同意共斥資約2375萬鎊（約2.2億港元）收購英冠球隊屈福特翼鋒伊斯美拿沙亞。

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