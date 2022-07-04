游泳｜何詩蓓傷癒400自封后達世界賽A標　關鵬再破200米背泳港績 (19:17)

何詩蓓在女子400米自由泳一直領放，終以4分08.64秒首名觸池，以2.23秒之優勢刷新由自己保持的港績。總結今屆賽事，何詩蓓在女子200和400米自由泳奪金，並於4×100米自由泳接力伙南華會隊友掛銅。這名24歲港產飛魚曾於5月扭傷腳踝，但她表示已經傷癒，「傷勢已經完全好了，我回港後每日都看物理治療，他們好細心照顧我，我亦能夠維持正常訓練」，她指為免傷勢復發，不敢報名參加太多項目，而400自能破紀錄實屬意外之喜，亦能證明過去訓練有成效。

何詩蓓自去年12月的世界賽後，一直未有參賽，對於這次傷癒復出首戰，她直言抱着順其自然的心態，「我有一段時間沒比賽，不知道自己可以游成怎樣，所以今次目標是取得更多比賽經驗，為下半年的大賽做準備」。她計劃參加不同分站的短池世界盃，並於12月尾將出戰短池世界賽，但會否留港訓練則要視乎隔離情况，她續指「很期待出戰國際賽，很久沒有比賽了」。巴黎奧運積分周期將於明年3月1日展開，何詩蓓坦言未有多想，「逐年看看，先專注今年的短池比賽」。

另外，關鵬在男子200米背泳兩度刷新港績，他在中午的初賽先游出2分01.53秒，及後於決賽再以2分00.70秒封王。他表示自己的目標是巴黎奧運，希望在接下來的亞運和世界賽游得更快，劍指達標時間1分57秒。

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