英超｜阿仙奴三連捷升榜首　捷西斯獲讚「美斯化身」及「亨利的重生」 (18:16)

紐卡素vs.曼城 now611/621台 晚上23：30直播

今季被委任為阿仙奴隊長的中場馬田奧迪加特，開賽僅5分鐘便打開紀錄；11分鐘，他獲加比爾捷西斯助攻再入一球。54分鐘，阿仙奴守將威廉沙列巴接應中場格列沙加傳球後埋齋，令般尼茅夫主場淨下3蛋，去季英超首3戰連敗的「兵工廠」則開季連贏3場。阿迪達說：「隊內氣氛很好，那份團結力量是不可思議的。不過聯賽只踢罷3輪，所以並不代表什麼。」

阿迪達又稱讚過去兩場英超入兩球和三度貢獻助攻的加比爾捷西斯，「此仗首兩個入球，他都參與其中。他對球隊的貢獻的突出的」。連尼加則指捷西斯是首個入球的策劃人，並稱對方「看來已化身成美斯」，並有網民慨嘆阿仙奴「終於找到真正的巴西人」，甚至形容這名今夏來自曼城的25歲球星是「亨利的重生」。

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