港足｜茹子楠加盟中超梅州客家 勞烈斯改投大連人 梁𧙗維轉戰泰國 (11:42)

24歲的茹子楠司職右閘或中場，過去兩個月先後為港足出戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，是港足晉身亞洲盃決賽周成員之一。這名12歲起代表東方的青訓產品，於2019年2月曾短暫加盟葡甲球會科瓦彼達迪半年，如今再獲外流，他在球會發布的離隊宣言中稱，感謝球會給予信心，讓他能再次圓夢，「今次可能是上天給予我的第2次機會，挑戰更高水平聯賽並非一件簡單事。上次外流葡萄牙因自己不成熟，辜負球會及各人期望。 事過境遷才後悔當初，我會好好珍惜今次機會，報答大家一直支持」。他又感謝東方主帥盧比度把他重新塑造做右閘，「雖然自己還有很多不足之處，但在新位置上更能充分發揮自己能力，他的眼光功不可沒，也要感謝一眾球會職球員，在日常訓練不斷鞭策和提醒，沒有你們幫助，今天一定不能踏足中超這個舞台」。此外，茹子楠的伯父為愉園名宿茹健德。

至於效力梅州客家的另一港將勞烈斯，同日落實轉投另一中超球會大連人。這名26歲混血中堅上月亦有代表港足出戰東亞盃。

另邊廂，東方青訓小將梁𧙗維落實加盟泰國T3聯賽球會清萊城，為泰國T1球會清萊聯的二隊，他已完成註冊手續，可於下月聯賽上陣，是首個踢泰國聯賽的港將。這名20歲中堅去年底曾為港足U23出戰U23亞洲盃外圍賽，2020年初亦曾加盟科瓦彼達迪，早前完成葡萄牙球季後直接前往泰國參加清萊城季前訓練，最終成功獲得一紙職業合約。東方同時宣布，簽入23歲中國籍中堅朱康銘，他於葡萄牙出道，曾在科瓦彼達迪B隊與兩名港將茹子楠及梁𧙗維做過隊友。