港超｜成立港超賽會試行3年   推票房共享及尋3盃賽冠名贊助 (19:58)

多隊港超代表於6月底倡議成立港超賽會，協助各隊開源節流，建議包括將各隊比賽門票收益共享，以及3年試行期間每季有300萬元「種子基金」營運，由兩大港超球會傑志和理文每季注資150萬元。成立賽會建議於本月中的足總董事會通過後，港超賽會今日舉行記者會正式宣布成立。10隊皆有派代表出席，包括傑志會長伍健、冠忠南區主席陳文俊及標準流浪總監李輝立。

賽會將試行營運3年，目標其間能吸引足夠商業贊助，令賽會於第4年起能自負盈虧，達至足總「5年計劃」建議成立的獨立運作賽會，將職業足球產業化和商業化。賽會發言人陳文俊表示，今季率先從票房共享及電視轉播兩大方向着手，期望未來3年計劃內最基本做到3項盃賽持續有2至3年冠名贊助，分別為足總盃、高級組銀牌及菁英盃，同時為港超尋求商業伙伴，「如3年試用期後仍無足夠贊助，這個計劃就句號是失敗」。他強調賽會與足總「是互補而不是對抗」。伍健透露，今季其中一個盃賽冠名贊助「已有眉目」。

至於「票房共享」計畫，由賽會使用種子基金等資金補貼大部分港超比賽費用，各隊每場比賽所有盈餘歸公，球季完結後均分予榜尾以外其餘9隊，以確保比賽競爭性，預計每隊每場比賽開支由約3萬元減至只需5000元加球證費用。伍健期望成立賽會後，令港超發展更健康穩定及增競爭性，保障球員同時，在球會同舟共濟下，盼鼓勵更多球迷入場支持本地足球，甚至多看支持球隊以外的港超比賽。

有份出席記招的足總行政總裁譚秋朗表示，成立賽會是很好建議，足總董事局十分支持，強調賽會隸屬足總、非獨立營運機構，建基於足總現有的「港超座談會」，協助港超日常營運及爭取吸納更多贊助。他透露，新季港超將會改變比賽轉播模式，將有免費電視轉播讓更多市民收看，詳情於下周三港超開季記者會公布。

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