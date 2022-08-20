港超｜傑志證實港將安永佳離隊　曾三度申請轉會　伍健透露已簽新亞援 (17:59)

傑志昨晚亞冠16強以0：4大敗予巴吞聯出局，安永佳只列後備未有上陣，傑志會長伍健今日出席成立港超賽會記者會後證實，這名25歲港足前鋒曾三度要求離隊後，反映無意繼續留隊後，球會決定放行，而球會有收取轉會費但不多。他同時透露已簽入一名新亞援，只透露對方「左邊所有位置都踢得」。

此外，正在西班牙第三級別聯賽皇家伊倫聯試腳的陳晉一，伍健確認對方將會簽入這名19歲港將，正辦合約階段，但稱「一仔」需返港處理簽證，或未能趕及當地聯賽新季註冊，「如趕唔切，在下個轉會窗前，只能暫時為該隊踢二隊比賽」。

伍健在社交網發文透露，球隊在韓國集訓最後10天時，曾多達5名球員染疫，因而延誤行程及無法安排完整操練備戰，包括取消了友賽韓職球隊FC首爾，「昨（前）日出場的正選11人，有3人短期內曾染疫，雖已通過韓、日的核酸檢測，但他們體能和比賽狀態都在要求之下，球隊亦未有足夠的準備」。伍健承認球隊是役沒發揮出應有水準，會作檢討及準備今季贏得港超冠軍，從而再戰亞冠。他向本地傳媒透露，事件涉及紀律問題，會待球隊返港後處理。

至於巴吞聯經抽籤，在下周一下午8強將鬥浦和紅鑽，另一場8強為全北汽車對神戶勝利船。

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