游泳︱主場迎復出戰　何詩蓓200自輕鬆封后　關鵬破男子100背港績 (19:33)

6月因腳患棄戰長池世界賽的何詩蓓，今早在200米自由泳初賽登場，初賽以2分01.69秒首名晉級。她在決賽早段已遙遙領前，完成首100米後已拉開逾3秒優勢，最終以1分56.47秒率先觸池，成績達到國際游泳聯會（FINA）長池世界賽A標，並以6.34秒優勢拋離第2的何南慧封后。她其後代表南華泳會出戰女子4x100米混合泳接力，負責第2棒的蛙泳，最終以第4名完賽。她賽後未有受訪，冀專注準備明日舉行的女子400米自由泳賽事。

至於去年從美國回流的關鵬，本月在港住滿一年後首以港將身分上陣。他今早於100米背泳游出初賽最快的56.53秒，比劉紹宇的港績僅慢0.03秒；兩人在決賽同場較量，最終關鵬以2.53秒優勢力壓劉紹宇，並將對方保持的香港紀錄推前0.99秒。他透露賽前目標訂於55.9秒，最終結果比預期快近0.3秒，因此對表現感到滿意。關鵬4月曾游出56.47秒創下100背香港最快時間，但當時未住滿1年不獲列為新香港紀錄，如今擁有個人首項港績，他對此說道：「破香港紀錄為我帶來多一個動力，會再游快點」。

目前從美國史丹福大學休學的關鵬，透露9月將返回美國升學。他指出校內有多名國際級好手雲集，渴望在當地與速度相近的泳手訓練。他又稱渴望代表港隊出戰奧運、亞運等大賽，「我的父母都在香港長大，之前每逢暑假都會來港探望親友，我很熱愛這城市」。他透露或在世界盃分站迎來港隊處子戰，並會出戰12月澳洲墨爾本舉行的短池世界賽。

此外，另一港隊女將歐鎧淳在女子50米背泳以29.10秒，以0.1秒力壓黃筠陶奪金。「男飛魚」卓銘浩則先後在100米、400米自由泳及4x100米混合泳接力稱王，連同昨日（19日）的1500米自由泳，個人累積4面金牌。

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