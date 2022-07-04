轉會｜曼聯落實卡斯米路加盟　轉會費最高達7000萬鎊　華拉尼發文歡迎 (15:35)

相比追逐逾兩個月的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，曼聯今次在傳出有意羅致卡斯米路的傳聞後，僅4天就落實轉會，球會官網表示待卡斯米路完成體測、確認個人條款及辦妥英國工作簽證，便會正式加盟。多個傳媒報道，卡斯米路將簽約4年，附帶一年續約選項條款，轉會費達6000萬鎊再加1000萬鎊浮動獎金，周薪高達35萬鎊（約325萬港元）。

卡斯米路自2013年起加盟皇馬，效力10季上陣336場贏得18項錦標，包括5次歐聯及3次西甲冠軍，這名巴西國腳與莫迪歷和卻奧斯合作7年的中場組合所向披靡。兩名老拍檔亦特別透過《馬卡報》發放給卡斯米路的告別信，稱會懷念一起相處時光，友誼永固，又欣賞對方的敬業，形容他為一名鬥士，祝願往後一切順利。而曾在皇馬與卡斯米路共事多年的曼聯中堅華拉尼，以及巴西國家隊拍檔費特，亦隨即發文歡迎好友加盟。

曼聯今季首兩輪英超皆負，下仗將於下周二主場迎接「雙紅會」惡鬥利物浦，據報卡斯米路將於日內乘私人飛機飛抵曼徹斯特接受體測，但由於皇馬將於西班牙當地時間下周一上午為卡斯米路舉辦告別儀式，加上簽證問題，預計這名紅魔新兵未能趕及在雙紅會亮相。

《BBC》報道，曼聯簽入卡斯米路後，預計今夏不會再巨額求購法蘭基迪莊。但紅魔增兵仍未結束，據報將繼續簽森巴兵，下個目標為領隊坦夏格的阿積士舊部、22歲翼鋒安東尼馬菲奧斯，開出轉會費高達8000萬歐元（約6.3億港元），再加2000萬歐元浮動條款，而阿積士疑羅致車路士翼鋒薛耶治回巢。至於中堅艾歷拜利傳將外借至法甲球隊馬賽。

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