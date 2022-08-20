英超︱杜曹講手事件被追罰停賽1場兼罰款　干地避過停賽今可領軍 (16:26)

杜曹與干地同被英足總指控涉及不當行為，兩人均承認指控。英足總發聲明，指獨立監管委員會決定對杜曹處罰停賽一場，並罰款1.5萬鎊，惟在頒布書面理由前毋須執行停賽令，意味這名德籍教頭明晚（21日）仍可率領「藍戰士」作客列斯聯。不過，杜曹上仗賽後批評球證安東尼泰萊執法不公，英足總針對其言論的調查仍在進行中。至於事件另一主角干地，則僅被罰款1.5萬鎊。

此外，該仗擔任VAR球證的甸恩日前在英國《每日郵報》專欄中，承認在未吹罰熱刺後衛基斯甸羅美路拉扯車路士後衛古古列拿頭髮一事上犯錯，間接改寫戰果。杜曹在記者會回應時，表明難以接受對方道歉，「這是重大、明顯的犯錯，全世界也看得見。我不能理解一名球證為何無法作出正確的判斷」。

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