游泳｜歐鎧淳領銜泳會混合接力摘季　認年初澳洲獨訓衝破心理陰影 (22:16)

在男女4×100米混合泳接力中，歐鎧淳和黃筠陶等港將率先登場，前者在首棒的背泳游出1分02.92秒，僅慢於另外兩名男將觸池，跟隊友孫恩、陳柏江和陳一鳴合力以4分09.77秒得季軍，而海天及泳天則分列頭二名。

歐鎧淳直言出戰混合泳接力是寓賽於操，並指張狄勇教練認為她訓練到了一個階段，需要比賽檢視成果，「這是賽季的開始，因為接下來還有很多短池比賽」。她在今年1月飛到澳洲，獨自在當地訓練半年，她坦承是一大突破，因為這令自己想起年幼時到美國柏克萊加州大學的經歷，「大學教練對我影響很大，他會很惡地鬧人，總結在美國的生活，我是不是太享受的，所以要獨自出國訓練是個很大的心理陰影。今次到澳洲，那些感覺全部湧現，全新的泳隊和環境，只有我一個人，然後做出一些成績」。

歐鎧淳汲取在美國的經歷，於澳洲積極融入當地的文化，猶幸跟隊友變成朋友後，終能適應在當地生活，並能享受能一心一意練水的時光。雖然杭州亞運延期打亂她的部署，但這名30歲港將揚言目標仍為100米背泳游出59.99秒。

至於港隊新星卓銘浩在男女4×100米自由泳接力伙志佩的隊友得「梗頸四」，這名5項長池港績保持者稍作休息後，在男子1500米自由泳以16分14.20秒奪冠，拋離次名的何承燁14秒；至於聶芷彥在女子1500米則以17分10.89秒稱后。

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