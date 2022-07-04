亞冠︱丹尼完成傑志第250仗後宣布掛靴 為效力藍鳥12載一同成長感自豪 (20:17)

丹尼完成職業生涯最後一戰，最終正選上陣76分鐘，由潘沛軒入替。賽後傑志宣布這名下月將41歲的老將掛靴，他賽後在球場內獲主教練朱志光頒發紀念獎座、獲贈全隊職球員簽名球衣及影大合照，以感謝他效力藍鳥12年的奉獻，當中曾跟黃洋等隊友相擁道別。他賽後承認心情複雜，一方面未能助球隊再創歷史而感到失望，但同時能夠為傑志上陣250場感到高興，「這是我最後一場比賽，是有很多情緒。當我12年前來到傑志時，沒想過可踢到250場比賽。來到傑志後與球會一起成長，我為在傑志經歷及整個職業生涯都感到自豪」。據悉丹尼將直接返回西班牙生活，不會返港。

丹尼自2010年7月來港加盟傑志，效力12年來贏得無數錦標，包括8次香港頂級聯賽冠軍及3次入選香港足球明星選舉最佳11人。他與西班牙同鄉列斯奧及佐迪於2017年10月入籍香港，為港足上陣15場。

朱志光在賽後記者會表示，滿意球員奮鬥至最後一刻的態度，「我們不幸地初段已有主力球員傷出，改變了整個反擊部署，但首30分鐘踢得不錯，只是再次不幸地一次犯錯而落後，我們要進攻令對手更易踢，但球員去到最後都沒放棄」。今次是傑志三次參加亞冠盃分組賽以來首次躋身淘汰賽，朱sir稱麾下會好好汲取今次經驗，努力為未來再戰，「如果再有機會踢亞冠，我們就需要做得更好，在淘汰賽面對強隊是不容許有犯錯，要保持集中」。

傑志今屆創出香港球隊於亞冠改制後最佳成績，但隊長黃洋賽後仍向球迷致歉，稱傑志會繼續在港超爭冠，再奪亞冠席位，「這個不是我們期待的結果，第一次踢亞冠淘汰賽是很好經驗，希望下次可行得更遠」。他認為球隊失球前仍踢出教練的部署，「第一球是我們自己犯錯，第二球失得較快亦傷到士氣。下半場表現有改善，但對手有淘汰賽經驗，只能說他們準備得更好」。傑志將於明晚返港，新季首場港超聯賽為下月18日作客升班馬深水埗。香港球會近年於亞洲賽取佳績後，除了新一季港超冠軍仍可直入亞冠分組賽，港超亞軍及足總盃冠軍亦可參與亞冠外圍賽。

23歲港籍混血中堅周緣德稱，在正式賽事首為傑志上陣的感高興，但亦對賽果感失望，「感謝朱sir信任，讓我在這場重要比賽上陣，是有些壓力，因為知道是球會以至香港足球的重要時刻，但我已有努力，希望將來能夠進步」。他承認在2、3個月前沒想過可回港參加職業比賽，「所有事情都發生得很快，展望新季港超繼續努力，幫傑志取得好成績」。

丹尼（Daniel Cancela）檔案

出生日期：1981年9月23日（40歲）

出生地點：西班牙拉科魯尼亞

身高：1.75米

位置（球衣號碼）：左閘（3）

效力傑志生涯：2010年7月至2022年8月

傑志上陣次數：250場入4球

入籍香港時間：2017年10月3日

效力港足生涯：2017年10月至2019年11月

港足上陣次數：15場入0球

曾效西班牙球隊：拉科魯尼亞B隊、馬比卡、富恩拉巴達、盧高

榮譽：

8次香港頂級聯賽冠軍、6次香港足總盃、3次香港聯賽盃、2次高級組銀牌、2次菁英盃；

3次入選香港足球明星選舉最佳11人陣容

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