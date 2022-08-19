亞冠︱傑志4球不敵巴吞聯16強止步 門將王振鵬解圍犯錯致先失守 (17:52)

傑志在浦和駒場體育場出戰，有40歲左閘丹尼在亞冠復任正選，達成第250次為藍鳥上陣的呈程碑，入籍中堅謝家強今夏離隊後，由新加盟的23歲混血港將周緣德與艾里奧鎮守中路，門將起用王振鵬把關，西班牙籍中場巴爾拿停賽下，由隊長黃洋與兩名巴西兵基爾頓和米基爾搭檔，前場以老將射手「黑山伊巴」丹恩奴域領銜，由土庫曼國腳明加索夫及港將羅梓駿分途兩邊支援，賽前傳出將離隊外流中甲聯賽的港將安永佳只列後備。巴吞聯則以泰國國腳鄧達支援新加坡隊前鋒艾辛芬迪攻堅。值得一提是，在港足亞洲盃外圍賽成為一人球迷到印度打氣的香港球迷Jason，今仗亦有入場，他透露報旅行團抵日，場內有20、30名手持傑志物品球迷入場打氣。

面對前季泰國頂級聯賽冠軍巴吞聯，傑志以守行先，不過開賽6分鐘即傳來壞消息，今仗任左翼的明加索夫在爭奪皮球時撞傷大腿肌肉，雖然經過治療後一度繼續比賽，但他最終在16分鐘仍因傷被換出，由今夏回巢的入籍翼鋒費蘭度入替。藍鳥在上半場控球率僅36%主打穩守突擊，但不乏攻門，戰至33分鐘更有次黃金機會，羅梓駿於右路傳送，丹恩奴域起腳射到柱邊後，費蘭度慢一步撞射高出。藍鳥錯失良機一分鐘後即失手，巴吞聯隊長中場沙勒從後場長傳入傑志禁區，門將王振鵬嚴重犯錯未能解圍，被對方翼鋒禾拿捷輕鬆射入空門。傑志5分鐘後再失一球，被艾辛芬迪在一次反擊個人突破，推順後在禁區頂用右腳勁射破網。鄧達及後一次近門頭槌中柱後，傑志半場落後0：2，3次射門都未中龍。

下半場傑志由前鋒艾力士換入右閘羅拔圖，羅梓駿退任右閘，藍鳥換邊後有多次攻門， 先是丹恩奴域於48分鐘在禁區內轉身抽射僅高出，2分鐘後輪到米基爾撞射高出。巴吞聯於下半場陸續換走多名球員，包括收起艾辛芬迪由外援迪奧高入替，這名35歲巴西籍老將於68分鐘右路傳中，省中艾里奧後，鄧達在遠柱近射破網，將比數擴大至3：0。傑志大勢已去後於76分鐘換走丹尼，由潘沛軒入替。完場前再失一球，傑志終以0：4不敵巴吞聯，16強止步結束今屆亞冠賽事，已屬香港球會在亞冠改制後最佳成績。巴吞聯則追平泰國球隊打入亞冠8強的歷來最佳成績。

其他報道：亞冠盃｜傑志明午16強惡鬥泰國勁旅巴吞聯 朱志光籲做好回防 丹尼冀再創歷史

其他報道：亞冠｜神戶勝利船挫橫濱水手闖8強 全北汽車加時絕殺FC大邱