英超︱曼聯勢6000萬鎊簽卡斯米路　傳周薪達35萬鎊 (16:36)

曼聯於英超經歷開季兩連敗，主帥坦夏格冀在轉會市場關閉前增購數名球員扭轉頹勢。紅魔近日被指求購祖雲達斯的法籍中場拉比奧特落空，惟皇馬洽談羅致卡斯米路的進展順利。英國天空體育指出，該巴西隊防中雖深受皇馬教練安察洛堤重用，但在「銀河艦隊」中場線人才濟濟下，他並不屬於「非賣品」。西班牙《馬卡報》指，卡斯米路已獲皇馬放行，最快當地時間今日（19日）前往英國進行體檢。

英國傳媒指出，曼聯將就這筆交易斥資5070萬鎊，另設850萬鎊附加條款，合共5920萬鎊。若最終落實轉會，卡斯米路將成為歷來轉會費第2高的30歲或以上球員，僅次4年前基斯坦奴朗拿度（C朗）從皇馬轉投祖雲達斯的1.17億歐元（約9.25億港元）。

紅魔亦據報為卡斯米路開出35萬鎊周薪，金額為該隊目前第3高，僅低於C朗及迪基亞。不過，因需要工作簽證，卡斯米路料未能趕及本港時間下周二（23日）對利物浦的「雙紅會」中披甲。

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