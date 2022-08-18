英超｜傳曼聯雙紅會棄用隊長馬古尼　加利佬促C朗盡快交代去留 (22:05)

據《曼徹斯特晚報》報道，雖然季前熱身賽時坦夏格曾稱馬古尼「將是新球季中堅首選」，不過隨着「紅魔」首兩輪聯賽不敵白禮頓及賓福特後，坦帥希望重整防線，因此或會在雙紅會將正選中堅之位，交予大賽經驗豐富的華拉尼及更靈活的英超「新丁」利辛度馬天尼斯。惟坦帥換人之舉，隨時意味馬古尼紅魔生涯亮起紅燈。報道亦指曼聯陣中有球員認為，坦夏格帶來的戰術與球員踢法格格不入，希望對方可在面對利物浦時「因時制宜，以實用足球為先」。

此外，針對球隊主將基斯坦度朗拿度（C朗）離隊風波久久未息，曼聯名宿「加利佬」加利尼維利則在社交媒體Twitter發文表示不滿昔日隊友C朗的行徑：「身為（我覺得是）世界最佳球星，為甚麼要等兩星期才能向曼聯球迷交代真相？要澄清的話，請坐言起行，馬上出來說明一切。」同時，英國《泰晤士報》報道在曼徹斯特市土生土長的英國富豪拉傑夫爵士（ Sir Jim Ratcliffe），有意向格拉沙家族收購曼聯。

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