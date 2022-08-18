亞冠｜神戶勝利船挫橫濱水手闖8強　全北汽車加時絕殺FC大邱 (21:11)

神戶勝利船在今屆日職表現不濟，戰畢25輪聯賽僅得24分排尾三，護級形勢不容樂觀。不過，這支關西豪門今於中立場的埼玉2002體育場出戰亞冠16強，面對日職榜首之師橫濱水手，憑中場飯野七聖於7分鐘先開紀錄，雖然兩分鐘後被敵鋒西村拓真扳平，但球隊及後於31及80分鐘，分別由佐佐木大樹及小田裕太郎的入球拉開至3：1，即使完場前被橫濱水手強攻下於89分鐘再失守，但神戶勝利船終仍保住勝局，以3：2力克對手晉級8強。

同日另一仗，兩屆亞冠盟主全北汽車面對同為韓職的FC大邱，於46分鐘由前鋒宋敏圭的入球領先，惟10分鐘後被大邱的巴西籍中場荷西薛高追平，法定時間雙方打成平手，最終全北汽車由韓國國腳中場金鎮圭於加時完場前補時射入奠勝球，以2：1絕殺FC大邱晉級。

相關報道：亞冠盃｜傑志明午16強惡鬥泰國勁旅巴吞聯 朱志光籲做好回防 丹尼冀再創歷史

其他報道：網球｜拿度辛辛那提復出吞敗 未傷癒需時重拾節奏迎美網

其他報道：NBA｜勒邦占士續約湖人兩年 球員生涯總薪酬5.32億美元破聯盟紀錄

其他報道：港超｜足總副主席霍啟山參與香港U23開操 司徒文俊再執教拒輸少當贏